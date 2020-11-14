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TİP Genel Başkanı Erkan Baş: En az bu memleketi satmakta kararlı olanlar kadar cesur olmalıyız

14 Kasım 2020 09:59

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, siyasetin pis olduğunu söyleyenlere yönelik olarak, "Sen girmediğin için pis, bu memleketin geleceğini düşünen herkes siyaset yapmak zorunda" diye konuştu. 

Erkan Baş, Halk TV'de katıldığı bir programda soruları yanıtladı. Siyasetin kirli olmasından şikayet etmek yerine siyasete girmek gerektiğini savunan Baş, "Sen pis insanlara bıraktığın için pis. O yüzden alın teriyle yaşayan herkes siyaset yapmak zorunda. Çünkü hepimizin hayatını belirleyen şey siyaset. Rahat koltuklarımızdan kalkacağız. Gül bahçesi vaat etmiyoruz. Mücadele edeceğiz. En az bu memleketi satmakta kararlı olanlar kadar cesur olmalıyız" dedi. 

 

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