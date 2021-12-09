TİP: "Ahmet Şık demişti" dersiniz, o tuğla çekilecek; hesap vereceksiniz!

Türkiye İşçi Partisi (TİP), sosyal medya hesabından "Ahmet Şık demişti' dersiniz: O tuğla çekilecek, o duvar yıkılacak. Halka karşı suç işleyenler mutlaka yargılanacak! Hesap vereceksiniz!" notuyla Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dün TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Geliyor gelmekte olan" sözlerinin de olduğu videoda Ahmet Şık'ın şu ifadeleri yer aldı;

"Hesap sormazsam namerdim' dedikten sonra katıldığı AKP’yi, yani sizi tehdit etti"

"Çoğu Soylu’yla ilgili olan suçlamalara karşı bay bakan söylenenlerin yalan olduğunu iddia etti. Yandaş medyaya çıktı. Kendi sordu, kendi yanıtladı. Bir de tehditler savurdu. Ama Peker’e değil. Geçmişte hakaretler edip, 'Hesap sormazsam namerdim' dedikten sonra katıldığı AKP’yi, yani sizi tehdit etti. Çünkü korkudan kaynaklı tehdidin kime, niye yöneldiği hiçbir zaman tesadüf değildir.

"Senden de dahil olduğun çeteden de hesabını soracağız!"

Kimden hesap sorulacağını, niye sorulacağını söyleyeyim: KHK ile işten attıklarınız için hesap vereceksiniz. Çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden, evde saç kurutma makinesini açıp yoksulluktan ısıtamadığı çocuklarının kahrıyla intihar eden annenin hesabını vereceksiniz. Bir sokakta resmi ve sivil faşistlerce katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın, Berkin Elvan'ın, Oğuz Arda Sel'in, Medeni Yıldırım'ın, Kemal Kurkut'un, nefret öznesi haline getirdiğiniz LGBTİ+'ların, geleceğini ve umutlarını çaldığınız gençlerin, talan ettiğiniz doğanın, kestiğiniz ağacın, kuruttuğunuz derelerin, yağma ve yolsuzlukla yoksullaştırdığınız emekçilerin, bunların tümünün hesabını vereceksiniz. Senden de dahil olduğun çeteden de hesabını soracağız!"