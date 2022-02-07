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Tinerle soba yakmak isterken hem kendisini hem de arabayı yaktı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yangında hafif yaralanan Okur D. hastaneye kaldırıldı

07 Şubat 2022 14:37

Konya'da sanayide bulunan bir iş yerine arkadaşının yanına gelen kişi, tiner dökerek soba yakmak istediği sırada hem kendini, hem de arabayı yaktı.
 
Selçuklu ilçesi Eski Sanayi Fatih Mahallesi Cevherabat Sokak üzerinde bulunan kaporta tamiratı yapan iş yerindeki arkadaşının dükkanına gelen Okur D. tiner ile sobayı yakmak istediği sırada bir anda alevler yükseldi.
 
Okur D'nin vücudunda yanık meydana gelirken, iş yeri içerisinde bulunan hafif ticari araç da alev aldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
 
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yangında hafif yaralanan Okur D. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Hafif ticari araçta yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında iş yerindeki parlama ise başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yerinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı.
 
Kaynak: İHA
arabatiner

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