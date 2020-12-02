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Sosyal medyada tepki toplayan şeker kutulama videosuna firma sahibinden açıklama: "Olayın peşindeyim"

Olayın ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi firmayı denetledi

02 Aralık 2020 13:38

T24 Haber Merkezi
 
Sosyal medyada bir kişi, marketlerde satılan bir ürünü ev ortamında elleriyle paketleyip etiketlediği bir video paylaştı. Tiktok kullanıcısı paylaşımın tepki toplaması üzerine hesabını kapattı.
 
Söz konusu video ile ilgili açıklama yapan şeker markasının üreticisi Mertsan Gıda’nın sahibi Murat Balcı ‘’Dünden beri olayın peşindeyim ben bu işe tüm ömrümü verdim hiçbir çekincem yok, içim rahat. Videodaki kişiyi tanımıyoruz" dedi.

Balcı yaptığı açıklamada videodaki ürünü bir yılı aşkın süredir üretmediklerini de belirtti.
 
Murat Balcı, görüntülerin kamu yararı güden Denetle isimli sosyal medya hesabından da paylaşılması konusunda da  ‘’Sosyal medyadan firmamızı ifşa eden kişi başka markalara da bunu yapmış. Olayın aslını bilmeden paylaşım yapıp bizi hedef göstermiş olması doğru değil keşke gelip firmamızı yerinde görselerdi bu olayın gerçek olmadığını anlarlardı onları seve seve ağırlardık" dedi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'nin dün firmada denetleme yaptığını söyleyen Murat Balcı, ''Ambalaj depomuza kadar denetleme yapıldı içimiz rahat.' dedi.

Videonun kaldırılmış ve hesabın kapatılmış olmasıyla ilgili soruya Balcı, ‘’Kişiyi tanımadığımız için videonun silinmesi ve hesabın kapatılması hakkında bir bilgimiz yok. Şüphelendiğimiz kişilerle konuşmaya başladık sonrasında video kaldırılmış.’ dedi.

Yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ama içlerinin rahat olduğunu ifade eden firma yetkilisi ‘’Hukuki anlamda olayın peşini asla bırakmayacağız.’’ dedi.


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