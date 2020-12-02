Sosyal medyada tepki toplayan şeker kutulama videosuna firma sahibinden açıklama: "Olayın peşindeyim"

T24 Haber Merkezi

Sosyal medyada bir kişi, marketlerde satılan bir ürünü ev ortamında elleriyle paketleyip etiketlediği bir video paylaştı. Tiktok kullanıcısı paylaşımın tepki toplaması üzerine hesabını kapattı.

Söz konusu video ile ilgili açıklama yapan şeker markasının üreticisi Mertsan Gıda’nın sahibi Murat Balcı ‘’Dünden beri olayın peşindeyim ben bu işe tüm ömrümü verdim hiçbir çekincem yok, içim rahat. Videodaki kişiyi tanımıyoruz" dedi.



Balcı yaptığı açıklamada videodaki ürünü bir yılı aşkın süredir üretmediklerini de belirtti.