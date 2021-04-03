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TikTok’ta challence akımına dikkat: "Çocuklarınız eğlenirken ölebilir"

03 Nisan 2021 12:29

TikTok gibi sosyal medya platformlarında popüler hale gelen 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki bir çocuğun canına mal oldu.

Geçtiğimiz aylarda önce İtalya sonra Pakistan'da bu 'challenge' ölümlere neden olmuştu.

Son ölüm haberinin adresi ise ABD oldu. ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki çocuk TikTok'ta popüler olan bu akımı denerken hayatın kaybetti.

Daha çok müzik videolarının dudak eşleştirilmesi ile seslendirilmesi ve bunlara klip çekilmesi temeline oturtulan “TikTok” gibi uygulamaların, en fazla genç ve çocuklar tarafından kullanıldığına dikkati çeken uzmanlar, bağımlılık yapan bu uygulamalarda küfür ve argo kullanımı, şiddet, cinsellik, çıplaklık, uyuşturucuya teşvik, siber zorbalık ve cinsel istismarın da olduğuna işaret etti. 

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selman Tunay Kamer, uzmanlık alanının eğitim sosyolojisi olduğunu belirterek, toplum, kültür ve eğitim üzerinde araştırmalar yaptığını kaydetti. Bu kapsamda pandemi döneminde vakit geçirmek için eğlence amaçlı kullanılan TikTok uygulamasının özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını söyleyen Kamer, uyarılarda bulundu. 

Kamer, eğlence amaçlı yapılan şeylerin eğlence amacından çıkarak çocuk ölümlerine neden olabildiğine dikkat çekti. 

tiktokefessiz kalma challengetiktok challengeDoç. Dr. Selman Tunay Kamer

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