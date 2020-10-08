TikTok dansıyla yaptığı tanıtımı “Sana ne” diye savunan doktor, o videoyu kaldırdı

Estetik uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şengezer, Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan ile dans ederek tanıtım yaptıkları videoyu kaldırdı.

Instagram hesabından paylaştığı videoyu "Sana ne" sözleriyle savunan Şengezer'in o videoyu hesabından kaldırdı.

Doktor Şengezer'in paylaştığı ve 'etik' tartışmasına neden olan videoya gelen "Meslektaşlarınız Covid-19'dan ölürken oynamak size çok yakışmış, devam edin" yorumu da daha önce kaldırıldı.

Ne olmuştu?

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Şengezer, Instagram hesabından paylaştığı videoda Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan ile dans ederken meslektaşı Gürgan için "Bir TikTok da bizden gelsin, kadın hastalıklarının duayeni, beni ziyarete gelmiş, kadınlar için projelerimizi konuştuk ve sizler için varız" ifadesini kullanmıştı.

Gürgan ise Şengezer için "Türkiye'nin değil, dünyanın en tanınmış, en iyi estetik cerrahı" ifadesini kullanıyor. Gürgan, "Ne için buradayız?" diye soruyor. Şengezer, "Kadınlar için" demişti.

Prof. Şengezer'in Instagram hesabından paylaştığı ve daha sonra kaldırdığı videoya kimi kullanıcılardan eleştiri gelmiş, bir kullanıcı yorumunda "Meslektaşlarınız Covid-19'dan ölürken, oynamak size çok yakışmış, devam edin" diye yazmıştı.

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T24'ün ulaştığı Mustafa Şengezer, videoyla ilgili kendisine Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'nın hatırlatılması üzerine"50 yıllık arkadaşım ile çektiğim videonun hesabını mı vereceğim, sana ne, senden mi öğreneceğim ben" demişti.

Videoyla ilgili T24'e konuşan Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür "Kabul edilebilir bir şey değil. Bunu paylaştıkları için sıkıntılı. Bu reklama giren bir şey, artı hekimlik mesleğinin davranış kalıplarına çok uymayan bir durum. Bu durum muhtemelen bir şikâyet olmasa da onur kuruluna gitmeli" yorumunu yapmıştı.

Bu tür durumların Onur Kurulu tarafından değerlendirildiğini belirten Baytemür, videonun 'Hekimlik Meslek Etiği Kuralları' ile bağdaşmadığını söylemişti. Baytemür doktorların bu tarz videolarının paylaşımında son zamanlarda artış olduğunu belirterek tespit edilenlerle ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etmişti.