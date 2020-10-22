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Thuram, kendisini tanımadığı için stada almayan görevliye, Google'dan fotoğraflarını gösterdi!

Borussia Mönchengladbach da bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı

22 Ekim 2020 12:06

Borussia Mönchengladbach'ın 23 yaşındaki futbolcusu Marcus Thuram, Inter ile karşılaşacakları San Siro stadına kendisini tanımayan güvenlik tarafından alınmayınca Google'dan fotoğraflarını gösterdi.

Haberler.com'da yer alan habere göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile karşılaşacak olan Borussia Mönchengladbach, maçın oynanacağı Milano kentine gitti. Son antrenmanı San Siro yani Inter'in kullandığı isimle Giuseppe Meazza'da gerçekleştirecek olan Alman ekibinde takımın forvet oyuncusu Marcus Thuram'ın başına ilginç bir olay geldi.

Google'ı kimlik olarak kullandı

Ünlü futbolcu Lilian Thuram'ın da oğlu olan Marcus Thuram, antrenmanın gerçekleştirileceği San Siro stadına geldiğinde bir süre stadyuma alınmadı.

Başarılı golcünün kimlik soran stat güvenliğine Google'dan kendi fotoğraflarını göstermesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar bu durumu ti'ye alırken, Borussia Mönchengladbach da bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

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