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'The Beatles' belgeselinden ilk görüntüler paylaşıldı

Belgesel 27 Ağustos 2021 tarihinde izleyici karşısında olacak

22 Aralık 2020 12:02

Yönetmen Peter Jackson'ın yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde çalıştığı The Beatles belgeseli, The Beatles: The Get Back’ten kısa bir video yayınlandı.

Paylaşılan videoda The Beatles'ın daha önce hiç görülmeyen ve toplamda 56 saatlik içerikten oluşan görüntülerle bir araya getirilen belgesel filmden izlenimler yer alıyor. 

Beyazperde'nin aktardığına göre, belgesel, 1969'un başlarında ve 1970'de gruba ait daha önce hiç görülmemiş görüntülere yer veriyor. Londra'da bir çatı katında gerçekleştirdikleri son canlı performansın da görüntülerinin yer aldığı belgeselde, gruba dair bilinmeyenler de paylaşılıyor.

Let It Be’nin 50. yılı için yeni bir versiyonuyla yayınlanacak belgeselin orijinali, video klip yönetmeni Michael Edward Lindsay-Hogg’un imzasını taşıyor.

“Harika iş çıkarmalarına tanıklık edeceğiz”

Proje hakkında konuşan Jackson,  şöyle dedi;

“Bize verilen 55 saatlik görüntüler ve 140 saatlik ses kayıtları sayesinde The Beatles hayranları, hayalini kurduğu “Fly on the wall” deneyimini yaşanmış olacak. Bu, aynı zaman makinesine binip 1969 yılına ışınlanmak gibi. Belgeseli izlerken oturup yalnızca dört yakın arkadaşın stüdyolarında harika bir iş çıkarmalarına tanıklık edeceğiz.”

The Beatles: Get Back'in hem kurgu aşaması hem de gösterim tarihi korona virüsü nedeniyle ertelendi. Disney'in son açıklamalarına göre önceden 4 Eylül 2020'ye işaretlenen belgesel 27 Ağustos 2021 tarihinde izleyici karşısında olacak.

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