TGRT spikerinden EPDK'ya akaryakıt tepkisi: Hiç lafımı esirgemeyeceğim, 90 kuruşumu verin bana

Akaryakıta gelen zamlara tepki gösteren TGRT spikeri Ekrem Açıkel, 16 Mart'la bugünün fiyatlarını karşılaştırıp EPDK'ya tepki gösterdi.

16 Mart'taki dolar kuru ve petrolün varilinin fiyatının bugünle aynı olduğunu söyleyen Açıkel, buna rağmen benzin ve motorinin fiyatının 16 Mart'a göre daha yüksek olduğunu dile dile getirdi.

Hazırladığı grafik ile bu farkın bir depo karşılığının benzinde 40 motorinde 167 lira olduğunu gösteren Açıkel, litre başına 90 kuruş fark ettiğini ifade ederek "Hiç lafımı esirgemeyeceğim, 90 kuruşumu verin bana" dedi.

Açıkel, "Düzenleyin ve denetleyin kardeşim. Daha fiyat açıklamayı beceremedik. 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum. Hiç lafımı esirgemeyeceğim" dedi.