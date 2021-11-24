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TGRT Haber sunucusu Açıkel, döviz yükselişini böyle savundu: Asgari ücret 220 dolar, bizde işçilik çok ucuz çok

Açıkel, doların artması sayesinde üretimin Türkiye'ye kayacağını savundu

24 Kasım 2021 09:46

TGRT Haber Sunucusu Kerem Açıkel, doların yükselişini "her şerde bir hayır vardır" ifadeleriyle yorumlayarak Türkiye'de dış yatırımcı için ucuzlayan işçiliği övdü. Asgari ücretin Ocak ayında 382 dolar olduğunu hatırlatan Açıkel, "Bugünkü kurla kabaca 220 dolar. Bakar mısınız. Gerçekten ucuz bir işçilik. Umarım negatif görünen pozitife dönebilir. Her şerde bir hayır vardır. Bizde işçilik çok ucuz çok" dedi. 

Sunduğu programda asgari ücretin dolardaki karşılığını gösteren Açıkel, doların artması sayesinde üretimin Türkiye'ye kayacağını ve dünyaca ünlü tekstil markalarının üretim bandını Türkiye'ye çekeceğini savundu.

 

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