TGRT Haber sunucusu Açıkel'den akaryakıt fiyatlarına tepki: Güzel kazıklandık, fena kazıklandık gık çıkmıyor gık

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla brent petrol fiyatlarında dalganlanma benzin ve motorin fiyatları da bu kapsamda indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Yaşanan bu duruma TGRT Ana Haber'in sunucusu Ekrem Açıkel, "Güzel kazıklandık, ama iyi kazıklandık. Fena kazıklandık. Müthiş kazıklandık. Gerçekten kazıklandık. Petrolün fiyatı savaşın başladığı gün olduğu fiyata geri döndü." dedi.

Açıkel'in sözlerine şöyle devam etti,

"Bugün bir indirim yapmışsınız. Yetmez ama evet. 25 Şubat Rusya’nın işgale başladığı sabah. Petrolün varili 98.5 dolar. Benzini biz 16.77 liradan, motorini 17 liradan alıyoruz. Bugün petrolün varili 98.5 dolar. Benzin 19. Motorin 21 lira 27 kuruş. Makası görüyorsunuz. Benzinde indirim falan yok. Motorine ise zahmet olmuş 1 lira düşürmüşler. Sağ olsunlar. Alkışlayalım. Varil fiyatını baz aldığımızda yapılmayan indirim ne? Benzini litre başına 2 lira 23 kuruş pahalıya alıyoruz. 1 lira indirim yapılmasına rağmen motorinde 3 lira 26 kuruş daha pahalı. Eğer şu haberlerim, yayımlarım yanlış olsaydı; milyon tane açıklama gönderirlerdi. Gık çıkmıyor gık! Aracınız benzinliyse bir depoda 50 litrede neredeyse 111 TL, motorinli ise 213 TL fazladan ödüyorsunuz. Ne diyeyim? İyi kazıklandık. Bravo. Zahmet olmuş, 1 lira indirim yapmışsınız.”