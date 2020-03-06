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TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu'ndan 'medyada cinsiyetçi dile hayır' mesajı

06 Mart 2020 18:39

TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu ‪8 Mart‬ Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle hazırladığı videoyla “Medyada Cinsiyetçi Dile Hayır!” mesajı verdi. Videoda 12 kadın gazeteci dilin değişmesi için farkındalık mesajlarını seslendirdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu ‪8 Mart‬ Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “Medyada Cinsiyetçi Dile Hayır” mesajlı bir video hazırladı. Medyanın farklı alanlarında görev yapan 12 kadın gazetecinin yer aldığı videoda; medyadaki cinsiyetçi dile dikkat çekmek ve dilin değişmesi için farkındalık yaratmak amacıyla mesajlar verildi.

İSTANBUL- Kadın gazetecilerin yaşadığı sorunları ortaya koymak ve medyada kullanılan ‘eril dil’in değişimine katkıda bulunmak amacıyla çalışan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu, ‪8 Mart‬ Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir video hazırladı. 12 kadın gazeteci videoda seslendirdikleri mesajlarla “Medyada Cinsiyetçi Dile Hayır” dedi.

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