TGC'den Kanal D muhabirlerine yönelik saldırıya kınama!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, İstanbul Bilişim Şirketi çalışanlarının Kanal D muhabiri, üyemiz İbrahim Konar ile kameraman Volkan Kamber’e yönelik saldırısını kınadı ve sorumluların cezalandırılmasını istedi. Saldırıya uğrayan muhabir İbrahim Konar da TGC'ye nu açıklmasından dolayı teşekkür ederek “Bize tuzak kurup saldıran magandalar ve buna zemin hazırlayan İstanbul Bilişim yöneticileri inşallah gereken cezayı alacaktır..." dedi.

Basına yansıyan haberlere göre Konkordato talep eden İstanbul Bilişim’de mağdur sayısının 50 bini aştığı mahkeme kayıtlarına girdi. Dava dosyasına göre ürünler için 150 milyon TL toplanırken, şirketi geçen yıl devralmış görünen kişi adına 114 ayrı dolandırıcılık kaydı bulunuyor. İstanbul Bilişim tarafından da bunu haberleştiren Kanal D Haber muhabiri İbrahim Konar ile kameraman Volkan Kamber’e yönelik saldırıya uğradı. TGC'de gazaetecilerin uğradığı saldırıyı kınayarak cezalandırılmalarını istedi.

Öte yandan Kanal D'nin haberine göre Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da saldırıya uğradı.

TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

“Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü, bu ülkede her görüşten insanın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının teminatıdır. Türkiye’de basının demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu anlayamayan kişi ve kurumlar, halkın haber alma hakkını engellemek için gazetecilere yönelik sözlü ve fiziksel şiddeti tetiklemektedir.

Son olarak Kanal D muhabiri, üyemiz İbrahim Konar ve kameraman Volkan Kamber, 13 Ağustos 2020 Perşembe günü Şişli Okmeydanı’ndaki İstanbul Bilişim Şirketi’nden şikayetçi olan vatandaşların sorunlarını haberleştirirken saldırıya uğramıştır.

Vatandaşların açıklamalarını takip ederken İstanbul Bilişim Şirketi yetkilileri tarafından bina içine davet edilen meslektaşlarımıza ve Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’na tekme, tokat saldırılmıştır.

İstanbul Bilişim Şirketi çalışanları, meslektaşlarımızın cep telefonlarını almaya çalışmış, kameraya zarar vermiştir. Meslektaşlarımız Şişli Polis Merkezi Amirliği’ne giderek saldırganlardan şikayetçi olmuş suç duyurusunda bulunmuşlardır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü ve İstanbul Valiliği’ni şehir zorbaları tarafından mağdur durumda bırakılan tüketicilerin şikayetini haberleştiren meslektaşlarımızın uğradığı saldırının sorumlularını bulmaya davet ediyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.”