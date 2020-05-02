Tevhid Medya Merkezi: Batman Cezaevi'ndeki olay sonrası Diyarbakır'a sevk edilenler çıplak aramaya ve işkenceye maruz kaldı

El-Kaide bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Ebu Hanzala ( Halis Bayuncuk)’un başını çektiği Tevhid Grubu’nun medya merkezinden paylaşılan videoda Yunus Güneş’in Diyarbakır T Tipi Cezaevi’ne nakli sırasında şiddete maruz bırakıldığı öne sürüldü.

Twitter’da "DiyarbakırTTipindeDarp" etiketiyle paylaşılan videoda Yunus Güneş’in annesi oğlunun Batman Cezaevin’de 4 Nisan’da tutukluların bir koğuşu ateşe vermesiyle başlayan olaylar sonrası Diyarbakır T Tipi Cezavine nakledildiğini, nakil sırasında ise kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.

Yunus Güneş’in annesi “Bütün mahkumlara işkence yapmışlar, oğlumuzdan bir ay haber alamadık. Oğlumun olaylara karışmamıştı. Şahsi eşyalarını uzun süre vermedikleri için oğlum 14 gün boyunca tek kıyafetle kalmış” dedi.

Tevhid Medya Merkezi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre de olay sonrası Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu ve hükümlüler hakkında soruşturma açtı. Toplam 439 tutuklu ve hükümlü, zorla Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. Ayrıca olaya karışan 220 tutuklu ve hükümlü hakkında SEGBİS ile ifadesi alındıktan sonra tutuklama kararı verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Cezaevlerinde Koronavirüs sebebiyle olağanüstü önlemlerin alındığı, sevklerin tamamen durdurulduğu şu günlerde idarenin keyfî ve hukuksuz bir şekilde onlarca mahkûm/tutukluyu başka bir şehre sevk etmesi ayrı bir sorumsuzluk örneği.

İsyana hiçbir şekilde katılmayan, olay gecesi tekli hücresinde bulunan Yunus Güneş isimli kardeşimiz ve 218 kişi, isyana katıldığı iddia edilen 220 kişi ile birlikte Diyarbakır’a sevk edilmiştir.

Diyarbakır T Tipi'ne sürgün edilenler, Diyarbakır’da gardiyanların hakaret/küfür/şiddetine maruz kalmış, cezaevi girişinde insan onuruna yakışmayan zor kullanılarak “çıplak arama” yapılmış, itiraz edenler işkenceye varacak şekilde şiddet görmüştür. “