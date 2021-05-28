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Tevfik Göksu konuşurken yayının kesildiği iddia edilmişti; yayın Göksu'nun Twitter hesabından kesilmiş!

İBB'nin Youtube kanalında devam ettiği ortaya çıktı

28 Mayıs 2021 11:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun konuşma yaptığı sırada İBB yayınının kesildiği iddia edilirken, yayının Göksu'nun Twitter hesabında kesildiği, İBB'nin YouTube hesabında ise devam ettiği görüldü. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir yıllık faaliyetlerinin ele alındığı İBB Yıllık Faaliyet Raporu İBB Meclisi'nde görüşüldü. İBB AKP Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşma yaptığı sırada yayının kesildiğini iddia etti. 

Göksu'nun iddia ettiği üzere İBB'nin değil, Göksu'nun kendi hesabından yapılan yayının kesildiği görülürken, İBB'nin YouTube yayınının ise devam ettiği görüldü.

Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından "Önce yayın sonra elektrikler kesildi. Ama bilmiyorlar ki, yayınları kesmekle, elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez. Biz milletimizle gönül bağı kurmuşuz" demişti. 

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