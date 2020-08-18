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Teşvikiye sakinleri, deprem toplanma alanında başlayan AVM inşaatını protesto etti

“Bunların ticari rantını bozacağız. Bizim mücadelemiz kent mücadelesidir"

18 Ağustos 2020 08:20

İstanbul'da, Teşvikiye sakinleri, 17 Ağustos 1999 depreminin 21'inci yıl dönümünde, imara açılan deprem toplanma alanında yapılması planlanan AVM'nin inşaatının durdurulması talebiyle bir basın açıklaması düzenledi. eşvikiye'de deprem toplanma arazisine Dap Yapı şirketi tarafından rezidans, AVM yapılmasına tepki amaçlı bir araya gelen mahalle sakinleri, “Betona değil yeşile ve nefes almaya ihtiyacımız var” diyerek, arazinin betonlaşmaya kurban gitmemesi için mücadele edeceklerini belirttiler.

Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü'nün arsasında inşaatın başlaması için yapı ruhsatı geçtiğimiz nisan ayında alındı. Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan inşaat alanında iş makineleri çalışmaya başladı. Şişli̇ Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Bektaş, böyle bir yapıya mahalleli olarak karşı çıktıklarını belirtti ve “Bunların ticari rantını bozacağız. Bizim mücadelemiz kent mücadelesidir” dedi. 25 yurttaş imar planı değişikliklerinin iptali için dava açtı.

2018 yılında imar planı değişikliği yapıldığını belirten Avukat Özge Çetin sürece ilişkin şöyle konuştu: “Marmara Üniversitesi kaldırılıyor yerine AVM ve konut fonksiyonuna sahip bir yapılaşma getiriliyor. Bu arada imar değişiklikleri ile ilgili belediye de dahil olmak üzere TMMOB ve ŞPO’nun yürüyen davaları var. Gelinen noktada belediye hiç davası yokmuşçasına doğrudan bir yapı izni tahsis ediyor. Esasında yapı ruhsatıyla birlikte yapılan imar planı değişikliklerinin iptalini talep ediyoruz.”

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