Tersane'den Contemporary İstanbul manzaraları: İnsanın kibri karşısında tabiatın çilesi ve diğerleri...

T24 Kültür Sanat

Türkiye’nin önde gelen sanat fuarı ve pandemi kısıtlamalarının ardından gerçekleşecek ilk uluslararası sanat etkinliği olan Contemporary Istanbul, 16. edisyonunu yeni ve özel bir mekânda, 10 Ekim 2021’e kadar Tersane İstanbul’da gerçekleştiriyor.

Contemporary İstanbul'da bu yıl Seul'den AB gallery, İstanbul'dan Ambidexter, Düsseldorf'tan Anna Laudel, İstanbul'dan Arton İstanbul, Art Refinery, Artopol, Tahran'dan Bavan Gallery, İstanbul'dan Bozlu Art Project, Büro Sarıgedik, C.A.M. Galeri, New York'tan C24, Zürih'ten Claudia Schmidt, İstanbul'dan Dirimart, Faar Art Gallery, Galeri 77, Galeri Binyıl, Galeri Diani, Galeri Miz, Galeri Nev, Barselona'dan Galeria Joan Gaspar, İstanbul'dan Galerist, Berlin'den Hotel Mond Fine Art, Tahran'dan Iranshahr Art Gallery, İstanbul'dan İstanbul 74, Londra'dan JD Malat Gallery, JD Malat Project, Tahran'dan Khak Gallery, Lizbon'dan Mariana Custodio, New York'tan Marlborough Gallery, İstanbul'dan Martch Art Project, Kiev'den Mironova Gallery, Tahran'dan Mohsen Gallery, İstanbul'dan Öktem Aykut, Onearc Galeri, PG Art Gallery, PI ARTWORKS, PILEVNELI, Berlin İstanbul x König, İstanbul'dan Pilot Galeri, Piramid Sanat, Red Art, Sanatorium, Moskova'dan Szana Gallery, Barselona'dan Villa Del Arte, İstanbul'dan Vision Art Platform, X-IST, Berlin'den Zilberman galerileri yer alıyor.

Katılımcı kurumlar arasında ise Akbank Sanat, Arthouse, Baksı Müzesi, EKAV, Halka Sanat, İyilik İçin Sanat Derneği, Kalyon Kültür, OMM Müzesi, Radar Art Project, Şekerbank Açık Ekran bulunuyor.

Etkinlik ayrıca Kıraçlı Sergisinin drone görüntüleriyle Baksı Müzesi, Yıldız Holding- Ekrem Yalçındağ & Burhan Doğançay diyalog, Nef – Sıtkı Kösemen – Dönüşümler, Tosyalı Holding- 100 yaşındaki heykelci: İlhan Koman, Hepsiburada – Akrasia ve The Yard - Evdeyim Evdeyim Evdeyim sergilerine ev sahipliği yapıyor.