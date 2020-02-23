Ters şeritte kilometrelerce ilerledi; o anlar kamerada

Denizli-Antalya karayolunda meydana gelen olayda yolun Antalya istikametine giren bir araç, kent merkezine doğru kilometrelerce ilerledi. Yaşanan olay ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Görüntülerde karşıdan gelen araçların sürücüyü uzun uzun çaldıkları klaksonlar ile uyardıkları görülürken, sürücünün bunlara aldırış etmeden hızlı bir şekilde ilerlediği görülüyor. Görüntülerde videoyu çeken vatandaşların ters şeritte seyreden aracın şoförünü uyardığı görülüyor.

Ters şeride giren sürücünün akıbeti ise bilinmiyor.