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Ters şeride giren sürücü trafiği birbirine kattı

25 Şubat 2021 15:27

Bursa'da döneceği kavşağı kaçıran sürücü, 150 metre ileriden dönmek yerine yüzlerce arabayı durdurup Bursa-İzmir anayolunda ters şeritten giderek herkesi çileden çıkardı. Arabaların hızlı olmaması büyük facianın yaşanmasını da engellemiş oldu.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde 16 TBZ 30 plakalı araç sürücüsü İzmir istikametinde ilerlerken, döneceği girişi kaçırınca ne yapacağını şaşırdı. 150 metre ileriden gideceği yere gitme yerine ana yoldan geri dönmeye karar veren sürücü, yüzlerce otomobili durdurup ters şeritten ilerlemeye başladı. Trafiği birbirine katan sürücü, diğer şoförler tarafından da kornalarla tepki göndü.

Sürücünün ters şeritte ise sağa ve sola dönerken sinyal vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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