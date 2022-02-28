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Tercüman, Zelenski'nin konuşmasını çevirirken gözyaşlarına hakim olamadı

Tercüman, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin konuşmasını çevirirken devam etmekte zorlandı

28 Şubat 2022 20:54

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin açıklamalarını canlı yayında Almancaya çeviren tercüman konuşması esnasında gözyaşlarına hakim olmadı.

Haberler.com'da yer alan habere göre, Alman gazetesi Welt'in tercümanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin konuşmasını çevirirken devam etmekte zorlandı. Çeviri sırasında sesi titreyen ve boğazı düğümlenen tercüman, bir süre sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Zelenski'nin konuşması kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Zelenski, tercümanı ağlatan konuşmasında "Rusya kötülük yolunda. Dünya Rusya'yı BM'de oy kullanma hakkından mahrum etmeli. Ukraynalılar, biz neyi savunduğumuzu çok iyi biliyoruz. Kesinlikle kazanacağız" ifadelerine yer verdi.

 

 
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