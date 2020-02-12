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Tepki toplayan sucu serbest bırakıldı: İdrarımı damacanaya değil, asansörün zeminine yaptım

12 Şubat 2020 14:00

İzmir'in Buca ilçesinde sipariş sonrası boş damacanaya idrarını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sucu serbest bırakıldı. Sulh ceza  hakimliğinin kararıyla görüntülere erişim engeli kondu. Sucu savcılığa verdiği ifadede 'idrarını damacanaya yapmadığını, asansörün zeminine yaptığını' söyledi. 

Emre A.'nın verdiği ifadede "Bütün gün çok çalışmıştım, dinlenmeye ve mola vermeye fırsatım olmamıştı. İdrarımı damacanaya yapmadım, asansörün zeminine yaptım. Belki bir nebze de olsa kokuyu önler diye damacananın içinde kalan suyu zemine döktüm" dediği öğrenildi.

Sucu Emre A. İzmir'in Buca ilçesi Evka 1 Mahallesi'nde bulunan bir toplu konuta 7 Şubat Cuma günü damacana su siparişi götürmüş, iddiaya göre sipariş sonrası asansöre binen şahıs, müşteriden aldığı boş damacanaya idrarını yapıp, ardından da damacanayı ters çevirip, yere dökmüştü. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından izleyiciler tarafından tepki toplamıştı. Emre A.  hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma açılmıştı. 

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