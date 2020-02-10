Elazığ depremini çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasına bağlayan Prof. Gencer'in dersi protesto edildi

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde öğrenciler daha önce Elazığ ve Malatya’yı etkileyen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki çeken İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Profesörü Bedri Gencer’in dersini protesto etti.

soL'da yer alan habere göre; YTÜ'de Gencer'in dersi esnasında bir öğrenci ile Gencer arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası Prof. Gencer’in öğrencisine “Cırcır yapma” demesinin ardından protestoya dönüştü, bazı öğrenciler sınıfı terk etti.

Ne Olmuştu?

Sözleri sonrası YTÜ tarafından hakkında inceleme başlatılan Bedri Gencer, Elazığ ve Malatya’yı etkileyen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

"Gayreullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı."