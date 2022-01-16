Tepki çeken 'bagajda yolculuk' görüntüleri hakkında açıklama: Gırgır şamata olsun diye bagaja bindi; o benim işçim değil, dayımın oğlu

Antalya'da otomobil bagajında bir kişiyi taşıdığı kameralara yansıyan ve patron olduğu öne sürülen kişi, "Beni patron diye yazmışlar, değilim. Beraber ortak çalışıyoruz. Gırgır şamata olsun diye bagaja bindi, olay buralara kadar geldi. İnsanlar yanlış anlamış. Ayrıca o benim işçim değil, dayımın oğlu" dedi.

Olay, 12 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi, Şehit Ast. Kd. Üçvş. Süleyman Gür Bulvarı'ndaki yapı marketin önünde yaşandı. İnşaatta boya işleri yaptıran kişinin, bir kişiyi otomobilin bagajında taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülere göre inşaatlarda boya işi yapan kişi, otomobiliyle bulvardaki yapı marketin önünde durdu. Sürücü otomobilinden, bir başka kişi de aracın bagajından çıktı. Yapı marketten ayakkabı alıp çıkan 2 kişi, tekrar otomobile yöneldi. Üzerinin kirliği olduğu görülen kişi, bir kez daha çıktığı bagaja bindi. Bulvardaki bir kişiyse bagajın kapağını kapatmasına yardım etti.

1665 lira para cezası kesildi

Savcılık talimatıyla kamera kayıtlarını inceleyen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişiye ulaştı. Polis merkezine çağrılan ve isimleri açıklanmayan kişiler ifadelerinde, şikâyetçi olmadıklarını belirtti. Sürücüye Trafik Tescil Büro Amirliği tarafından araç dışında yolcu taşımaktan 1665 lira para cezası kesildi.

"O benim işçim değil, dayımın oğlu"

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı inşaatlarda boya işleri yaptırdığını belirten kişi, bagaja binen kişinin dayısının oğlu olduğunu, birlikte büyüdüklerini, şu an hâlâ aynı evde kaldıklarını söyledi. Kuzeni ile arkadaş gibi olduklarını söyleyen kişi, "Beni patron diye yazmışlar, değilim. Beraber ortak çalışıyoruz. Gırgır şamata olsun diye bagaja bindi, olay buralara kadar geldi. Hatta ben ısrar ettim 'Gel öne bin yanlış anlaşılır' dedim. Yoksa böyle bir şey kimsenin aklına gelmezdi. Gırgır şamata olsun diye yaptık, insanlar yanlış anlamış. Ayrıca o benim işçim değil, dayımın oğlu" diye konuştu.

Kaynak: DHA