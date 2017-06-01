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TEOG şampiyonu olduğunu tarlada öğrendi

01 Haziran 2017 19:04

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi’nde oturan 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Esmanur Demir, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında tam puan alıp birinci olduğunu Siverek’te tarlada çapa yaparken öğrendi. TEOG sınavında soruların tamamına doğru cevap veren Hilvan 75'inci Yıl Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Esmanur Demir, başarısını okul müdürünün babasının aramasıyla Siverek İlçesi'nde tarlada çapa yaparken öğrendi. Ailesi mevsimlik işçilik yaptığı için açıldıktan sonra ve kapanmasına 1 ay kala okula gidemediğini söyleyen Esmanur Demir, haberle mutlu olduğunu söyledi. Esmanur Demir, doktor olmak istediğini kaydederek, şöyle dedi: "Okul müdürümün babamı aramasıyla TEOG’da birinci olduğumu öğrendim, çok mutlu oldum. Okula gittiğim süre içerinde derslerimi derste dinledim, konularda sürekli soru çözdüm ve hocalarımın çok destek verdiler. En büyük hayalim doktor olmak. Tarlada çalışmak çok zor. Arkadaşlarıma tavsiyem; hayatın değerini bilsinler, okusunlar ve derslerine çalışsınlar. Bana destek olan öğretmenlerime teşekkür ediyorum." Ailesi ile pamuk tarlasında çapa yaparken kızının birinci olduğunu okul müdürünün aramasıyla öğrendiğini söyleyen 7 çocuk babası Mustafa Demir ise, en büyük çocuğu olan Esmanur'un eğitimi için gelinden geleni yapacağını ifade etti.

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