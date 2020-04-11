T24 LogoT24 Logo
Haberler

Temizlik görevlisi: “Onlar evde kalsın biz işimizin başındayız”

11 Nisan 2020 16:22

Yeni tip Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağıyla sokaklar boş kalırken temizlik işçilerinin sokaklardaki çalışması devam etti. Beyoğlu’ndaki bir belediye görevlisi, “Onlar evde kalsın biz işimizin başındayız” dedi.

Koronavirüs'e yönelik alınan tedbirler kapsamında dün gece vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. 31 ilde uygulanan ve 48 saat sürecek olan yasak ile birlikte İstanbul'un sokakları bomboş kaldı. Vatandaşların evlerinde kalmasıyla Taksim Meydanı, Beyoğlu Belediyesi temizlik ekipleri ve güvercinlere kaldı. Ekipler hummalı bir çalışma ile meydanın temizliğini tamamladı.

“Onlar evde kalsın biz işimizin başındayız”
Vatandaşların yasağa uyması gerektiğini ifade eden Beyoğlu Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerinden bir görevli, “Görevimiz yapacak bir şey yok. Halk için çalışıyoruz. Onlar evde kalsın biz işimizin başındayız” dedi.

ETİKETLER

koroanvirüstemizlik görevlileritemizlikkarantinaevde kalistanbul

Diğer Videolar

İstanbul’da 4 günlük kısıtlama sonrası hareketlilik başladı

Çorlu'da polis şiddetine uğrayan aile: Torunlarımız dedemi, anneannemi dövdüler diyorlar, psikolojileri bozuldu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Mayıs 2020

Yine polis şiddeti; Edirne'de baba ve oğluna cop!

Metroda Koronavirüs deneyi; böyle bulaşıyor!

Show Haber ekibine bir haftada ikinci saldırı!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Acun Ilıcalı canlı yayını kapatmayı unuttu: Muazzam bir yayın oldu...

Sultanbeyli'de polis ve bekçi şiddeti; "Çekmeyin lan, dağılın lan"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İki yüzle doğan yavru kedi 3 gün yaşayabildi...

'Çileğin içinden çıkan böcekler' sosyal medyanın gündeminde...

Koronavirüs nedeniyle yiyecek bulamayan kemirgenler 'saldırganlaştı'...

4 otobüs firması sefere başlayacağı tarihi açıkladı!...

Plajlarda 'yeni normal' dönemi; sigara içmek yasaklandı, 20 dakika kuralı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Acun Ilıcalı canlı yayını kapatmayı unuttu: Muazzam bir yayın oldu...

Sultanbeyli'de polis ve bekçi şiddeti; "Çekmeyin lan, dağılın lan"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24