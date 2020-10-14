T24 LogoT24 Logo
Haberler

Temizlik görevlisi, iyi temizlik yaptığını göstermek için tuvaletten su içti

14 Ekim 2020 08:57

Çin'in Şantung bölgesinde bir temizlik firmasında çalışan görevli kadın, işini iyi yaptığını kanıtlamak için temizlediği tuvaletten su içti. Temizlik şirketinden yapılan açıklamada, kadının bu eylemi 2 yıldır kendi isteğiyle yaptığı belirtildi.

Olay, Çin'in Şantung bölgesinde meydana geldi. Temizlik şirketinde görevli bir kadın, işinin iyi yaptığını kanıtlamak için tuvaletten bardağa su alarak içti. O sırada onu izleyen kişilerin de kadını alkışladığı görüldü. Görüntüler, sosyal medyada tepki gördü. Sosyal medya kullanıcıları, kadının söz konusu eylemi, 'üslerinin zoruyla' gerçekleştirdiğini iddia etti.

"İşini sevdiğini gösteriyor"

Kadının bağlı olduğu temizlik şirketinden yapılan açıklamada, kadının bu eylemi 2 yıldır kendi isteğiyle yaptığı belirtildi. Şirketin sözcüsü, "O bizim örneğimiz. Bunu yaparak işini en üst seviyede yaptığını gösteriyor" dedi.

ETİKETLER

çinşantungtemizlik işçisigörevlituvaletten su içti

Diğer Videolar

TTB: Dr. Şeyhmus Gökalp serbest bırakılsın; sağlık meslek örgütleri hedefe konulmak isteniyor

Bir grup gencin "Güneş mi Dünya'nın etrafında döner, Dünya mı Güneş'in?" tartışması viral oldu; peki aslında ne?

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için olay iddia: "MHK, 'Değiştirelim ama Türkiye'ye yediremeyiz' dedi"

Yanan araçtan kurtulan Formula 1 pilotu Grosjean konuştu: İyiyim, yani iyi sayılırım

Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel'in koğuşları basıldı; kalem ve kitaplarına el kondu

Yargıtay’a atanan İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan Ankara’ya uğurlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Olay yaratan kareler; Maradona'nın cenazesiyle fotoğraf çektirdiler!...

CHP'li Başarır "Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyoda gerginlik...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sağlık Bakanlığı 81 ile broşür gönderdi; Koronavirüs ilaçları nasıl kullanılmalı?...

Millî Savunma Bakanlığı: Milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir, bunun...

Oyuncu Şoray Uzun: Utanmadan hak edilmemiş bir ödülü aldım...

Türkiye'de Koronavirüs | En yüksek günlük can kaybı açıklandı ...

Fatih Altaylı’dan ‘Mars'a gittiniz mi ki hayat var diyorsunuz’ diye...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Olay yaratan kareler; Maradona'nın cenazesiyle fotoğraf çektirdiler!...

CHP'li Başarır "Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyoda gerginlik...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24