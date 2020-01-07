SP Lideri Karamollaoğlu yerli otomobili eleştirdi: 'Elektrikli motor dediğin ne ki' deyip aldandılar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu(TOGG) tarafından hükümet teşvikiyle yapılan yerli otomobili eleştirdi.

KRT TV'de katıldığı Siyaset Gündemi programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, yerli otomobil için 40 milyon lira harcandığını hatırlatarak, "5 tane model yapacaklarmış. Bu arkadaşların aldandıkları bir yer vardı. 'Elektrikli motor dediğin ne ki, biz bunu çok rahatlıkla Türkiye'de yaparız' zannettiler. Hiç farkında değiller ki elektrikli motorun arabaya adapte edilmesi hâlâ tam olarak başarılamadı. Maliyet sorunu da var. Bu basit bir motor değil. Benzinli motoru yapmak elektrikli motoru yapmaktan daha kolay şu anda" dedi.