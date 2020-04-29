Temel Karamollaoğlu, Diyanet-Baro tartışmasını değerlendirdi: Bu milletin değerlerini, inançlarını küçümseyemezsiniz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Barosu ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yaşanan tartışmaya ilişkin konuştu. Ankara Barosu'nun açıklamasına katılmadığını ifade eden Karamollaoğlu, "Bu milletin değerlerini inançlarını küçümseyemezsiniz" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da görevinin milletin inancıyla ilgili konuları gündeme getirmek olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "doğrudan doğruya muhatap alarak saldırmayı" doğru bulmadığını ifade etti.

Karamollaoğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplum partisi, düşüncesi ne olursa olsun asgari müşterekleri özümsemiş bir toplumdur. Bu milletin değerlerini inançlarını küçümseyemezsiniz. Bu tavırla bir yere varmanız mümkün değildir. İktidarın yanlış yaptığı o kadar konu var ki; bunları ele almadan siz sadece belli konularda iktidarla çatışıyorum derken milletle çatışmanız kimseye fayda sağlamaz. Baroların en önemli işi adaletin tesis edilmesi için uğraşmaktır. Keşke baro kendi üzerine düşen görevi infaz yasası çıkarken ortaya koymuş olsaydı daha büyük bir memnuniyet duyardık. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevi bu milletin inancıyla ilgili konuları gündeme getirmektir. Bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanı'na doğrudan doğruya muhatap alarak ona saldırmayı gerçekçi görmüyoruz."

"Şu an bizim en ciddi problemimiz ekonomi"

Karamollaoğlu, salgından sonra ekonomik bir tsunami yaşanacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Şu an bizim en ciddi problemimiz ekonomide gözüküyor. Salgın sebebiyle işyerlerinin büyük bir kısmı kapandı. İşyerini açamayan esnaflarımız var. Tezgahını açamayan pazarcılarımız var, berberlerimiz var, lokantalarımız var, taksicilerimiz var. Her meslek grubunun mağdur olduğu çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bir tsunami geliyor. Eğer gereken tedbirler alınmaz veya gecikirse sağlık problemleri halledildikten sonra bütün dünya çok ciddi ekonomik problemlerle karşı karşıya kalacak."

Karamollaoğlu, salgından sonra yaşanacak ekonomik problemlerin en aza indirilebilmesi için ise hükümete tavsiyelerde bulundu. Her vatandaşa bin liralık nakdi yardım yapılması çağrısını yeniledi. Esnafın bu süreçte faturalarını dahi ödeyemediklerine dikkat çeken Karamollaoğlu, çiftçiye faizle kredi verilmesine de tepki gösterdi, çiftçinin bu faizleri ödeyemeceğini söyledi.

Karamollaoğlu'nun hükümete yönelik sıraladığı öneriler şöyle:

"1. Biz en önemli konu olarak şu anda hayatta bulunan bebekler, yaşlılar dahil herkese 1000 lira verilmesini teklif etmiştik.

2. Esnafımız perişan. Esnaf borçlarını, vergisini, faturalarını ödeyemiyor. Şimdi ‘Bankalara gidin kredi alın’ diyorlar. Tamam da bu kredi ne zaman ödenecek? Yüzde kaç faizle veriyorsunuz? Şu anda siz esnaf olarak kredi almak isteyenlerin sırtına yüklenen yük %9. Biz hala yüzde dokuzları indirilmiş faiz olarak esnafa vermeye kalkarsak esnaf bunu yarın ödeyemez. 6 ay sonra bugünkü borcunu 6, 7 civarında faizle ödemek durumunda kalacak. Çalışmamış bir esnafın bunu ödemesini beklemek hayalden ibaret olur.

3. Türkiye’nin önemli kurumları borsada değer kaybederse bunları dışarıdan yok pahasına satın almak isteyen olur. Buna kesinlikle fırsat verilmemelidir.

4. Tarım ve gıdanın bir numaralı meselemiz olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi çay mevsimi geldi çay toplanacak, yaklaşık 150-175 bin insan çalışması gerekiyormuş. Birdenbire bu kadar insanın İstanbul’dan Karadeniz’e gitmesi uygun olmayabilir. Bununla alakalı tedbirler muhakkak almalı, sadece çay değil yazlık ekim yapan her yerde çiftçiye mazot, tohum, gübre desteği verilmelidir."