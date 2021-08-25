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TEM Otoyolu’nda operasyon: 20 kilo 600 gram esrar ve ruhsatsız tabancayla yakalandı

Gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi

25 Ağustos 2021 12:35

Bolu’da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptığı operasyonda 20 kilo 600 gram esrar ve ruhsatsız tabancayla yakalanan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği belirlenen araç, TEM’de kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada bagaj kısmında 70 paket halinde 20 kilo 600 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.E. gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen M.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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