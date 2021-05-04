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TEM Otoyolu’nda denetim yoğunluğu havadan görüntülendi

04 Mayıs 2021 17:02

Koronavirüs salgını nedeniyle 17 günlük tam kapanmaya gidilmesinin ardından denetim için oluşturulan noktasında trafik yoğunluğu meydana geldi. FSM köprüsü Anadolu yakası istikametindeki denetimlerde Seyrantepe mevkisine ulaşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle 17 günlük tam kapanma kararı alınmıştı. Bu kapsamda megakentin birçok yerinde denetim noktaları oluşturuldu. Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsü Avrupa yakası istikametinden Anadolu yakasına geçişte oluşturulan denetim noktasında yoğun trafik oluştu. Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak belgelerini sorarken yoğunluk Seyrantepe mevkisine kadar uzandı. Oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

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