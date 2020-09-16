Kaybettiği telefonundan maymunların çektiği fotoğraf ve videolar çıktı

Malezya’da yaşayan Zackrydz Rodzi, kaybettiği telefonunu ertesi gün ormanlık alanda buldu. Rodzi, telefonunun galerisinde maymunlar tarafından çekilmiş görüntülerle karşılaştı.

Malezya’nın Johore eyaletinde yaşayan Zackrydz Rodzi isimli kişi, sabah uyandığında telefonunu evde bulamayınca çalındığını düşündü. Eve hırsız girdiğine dair bir işaret de bulamayan Rodzi, bahçede gördüğü maymundan şüphelendi ve kendi numarasını aradığında telefonun ormanlık alandan çaldığını farketti. Telefonu alan kişi hakkında bir ipucu yakalamak için galeriyi açan Rodzi, maymun selfie’leri, orman fotoğrafları ve maymunun telefonu ısırmaya çalıştığı anların videosunu buldu.

Kaynak: ANKA Haber Ajansı