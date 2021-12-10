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Telefonu el çabukluğuyla böyle çaldı

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, zanlı polis ekiplerince yakalandı

10 Aralık 2021 19:22

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir telefoncuya müşteri gibi giren kadın, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak el çabukluğuyla telefon çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren esnaf Fethi Çakallı’nın telefon dükkânına gelen bir kadın, telefon almak istediğini belirterek vitrindeki telefonlara baktı. Vitrinden birkaç telefon çıkaran esnaf diğer müşteriler ile ilgilendiği sırada kadın, kendi telefonunun altına bir telefonu el çabukluğuyla yerleştirerek dükkândan uzaklaştı.

Akşam vitrindeki cihazları indirdiği sırada telefonlardan bir tanesinin eksik olduğunu fark eden Çakallı, güvenlik kameralarını incelediğinde durumu fark ederek polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polisin yaptığı çalışmalar sonucu kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

afyontelefon

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