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Telefonla konuşurken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadını motosiklet sürücüsü ve vatandaşlar kaldırdı

18 Kasım 2021 20:10

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde telefonla konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadını motosiklet sürücüsü ve vatandaşlar kaldırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde cep telefonu ile konuşan kadın yolun karşısına geçmek istedi. Cep telefonu ile konuşmaya devam eden kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü ve kadın yere düştü. Ne olduğunu anlamayan kadın kısa süreli panik yaşadı. Motosiklet sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırılan kadın, kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu kaza sonrası o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

 
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