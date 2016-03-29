Telefon tellerinde asılı kalan keçi kurtarıldı

Yunanistan'da yerden yaklaşık 6 metre yükseklikteki telefon tellerine boynuzlarından asılı kalan keçinin asılı kaldığı yerden kurtarılması için bir çalışma başladı. Önce bir merdiven yardımıyla karnından itilerek sarp yamaca yaklaştırılan keçinin ayağına ip bağlandı. Ayağına bağlanan iple çekilerek iyice yere yaklaştırılan keçi sonunda bir ağaca takıldı. İpin keçinin ayağından kurtarılmasıyla birlikte kurtarma operasyonu tamamlanmış oldu. Oldukça korkmuş görünen keçi koşarak oradan uzaklaştı. Keçinin oraya nasıl çıktığı ise hala merak konusu.