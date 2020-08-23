T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tekvandocu kadın trafikte kendisine saldıran erkeği dövdü

Olay anı bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı

23 Ağustos 2020 11:04

İstanbul Sarıyer'de trafikte yol verme tartışmasında bir kadına tokat atan erkek kadının savunmasıyla karşılaştı. Eski tekvandocu olan kadın, kendisine saldıran dövdü. Vatandaşların araya girmesiyle kavganın büyümesi önlendi. Olay anı bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana geldi. Bir ara sokakta yol tartışması yüzünden bir kadın ve bir erkek sürücü tartışmaya başladı. İddiaya göre, kendine yol vermediğini için sinirlenen erkek sürücü aracından inip, kadın sürücüye sinirlenerek tokat attı. Eski tekvandocu olan Fatma Z. isimli kadın ise tokat karşısında önce kendini savundu daha sonra ise yaşlı adamın burnundan tutarak etkisiz hale getirdi. Bu sırada el freni çekilmeyen adamın kullandığı araç ise hareket etti. Aracın hareket etmesi ile panikleyen yaşlı adam, yaklaşık 2 metre giden aracına hızla binerek el frenini çekti. Kadın ise yaşlı adamın arkasından yumrukları vurmaya devam etti. Bu sırada ikilinin arasına bir genç girerek ayırdı. Yaşlı adamın aracına binerek olay yerinden uzaklaşmasının ardından kadın da aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anları ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

ETİKETLER

tekvandocu kadınsarıyersaldırdıdövdükadına şiddet

Diğer Videolar

Köpeklerden kaçarken hayatını kaybetti; son görüntüleri...

Kılıçdaroğlu ve Babacan’dan Erdoğan’a sert ‘mümin’ yanıtı!

İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan: Murat İde hakkında yakalama kararı veren savcı, vaktini adliyeden çok AKP İl Binası’nda geçiriyor

57. Altın Portakal Film Festivali | 'Hayaletler' filminin yönetmeni ve oyuncuları T24'te: "Kadının dans etmesi ahlaksızlık demek sanki..."

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesini hortum vurdu

İşçi olarak girdiği şirketin sahibi oldu; 900 çalışan, 40 milyon Euro ciro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esra Erol'a katılan konuk: Eşim hamile sevgilisiyle kendi babasına resmî...

Prof. Çilingiroğlu, "Bahçeli, MHP'yi kapatsın" dedi, MHP'den tepki geldi: Dili...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarı Hıncal Uluç: "Her şey güzel olacak" dedin, her...

Medeni Kanunu hedef alan ve erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş...

Türk lirasında yeni 'dip noktası': Dolar ve euro tarihi zirveye...

MİT TIR'ları davasında Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulması kararı...

RTÜK, Halk TV'ye "Azerbaycan'ı ve Cumhurbaşkanı Aliyev'i aşağılama" suçlamasıyla para...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esra Erol'a katılan konuk: Eşim hamile sevgilisiyle kendi babasına resmî...

Prof. Çilingiroğlu, "Bahçeli, MHP'yi kapatsın" dedi, MHP'den tepki geldi: Dili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24