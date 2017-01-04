Tekmelerle yere indirdiği kardan adamın gazabına uğradı

Bir kadının kardan adama durup dururken tekme atması sosyal medyanın gündeminde. Kadının kim olduğu bilinmese de son yağan karlarla birlikte yapılmış bir kardan adama tekme atması güvenlik kamerasına takıldı. Gece saatlerinde etrafta kimse yok kardan adamın yanına giden kadın, önce kardan adama bir tekme atıyor. Devirmeyi başaramayınca etrafında dolaşıp, arkasına geçiyor. Bu kez de kardan adama arkadan vurarak devirmeye çalışıyor. İlk hamlede deviremese de ikinci hamle de kardan adamı yerle bir ediyor. Ancak bu kez de parçalanmayan kardan adamı parçalamak için üzerine çıkıyor. Üzerinde zıplayarak kardan adamı parçalayan kadına en sonunda ise sert şekilde yere düşüyor. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran bu garip olaya ise kimse anlam veremedi. Herkesin "neden" diye sorduğu olay için "Türkiye'nin ruh halini yansıtıyor" yorumları yapıldı.