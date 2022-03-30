Tekirdağlı manda besicisi Erdoğan'a seslendi: Ürettiklerimizi satmakta güçlük çekiyoruz

Tekirdağ’da manda besiciliği yapan Evren Durak, Medine hurmalı, kestane ballı ve yulaflı manda yoğurdu tarifi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, seslenerek “Manda üreticisi olarak Sayın Cumhurbaşkanı’ndan destek bekliyoruz. Ürettiklerimizi satmakta güçlük çekiyoruz” dedi.

Manda yoğurdu tüketiminin lüks hale geldiğini belirten Durak, “Kilosu 35 lira olmasına rağmen insanlar almakta çok zorluk çekiyor. Adam, ‘Manda yoğurduna 35 lira vereceğime giderim ekmek alırım’ diyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokatlı çiftçilerle sohbet ederken uyumadan önce tükettiği özel bir karışımın tarifini vermişti. Erdoğan, “Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum her akşam yatarken; manda yoğurdu -manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir- onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona biraz, çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım. Şifa” demişti.