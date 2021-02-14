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Tekirdağ'da yüz yüze eğitim 2 gün ertelendi

14 Şubat 2021 17:21

Tekirdağ’da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Tekirdağ Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 13.02.2021 tarih ve 141 Sayılı Kararıyla ilimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen il geneli Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama kararı 2 (iki) gün süreyle ertelenmiş olup yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda da eğitime uzaktan eğitimle devam edilecektir” denildi.

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