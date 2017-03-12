Tekbir getirerek Başkonsolosluk'taki Hollanda bayrağını indirip, Türk bayrağı asan kişi kamerada

Hollanda ile Türkiye arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş izninin iptal edilmesiyle başlayan kriz, Rotterdam'daki Başkonsolosluk binasına girişine izin verilmeyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle bir üst boyuta ulaştı. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan Hollanda Konsolosluğu'nda, göndere tekbirle Türk bayrağı çekildi. Konsolosluk önündeki dün gece (11 Mart 2017) başlayan protesto gösterileri devam ediyor. O anlar kameraya böyle yansıdı...