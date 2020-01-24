Tehlikedeki Avukatlar Günü'nde Pakistanlı avukatlarla dayanışma eylemine polis müdahalesi

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü vesilesiyle yaptıkları Pakistanlı avukatlarla dayanışma eylemine polis müdahale etti.

Çağdaş Hukukçular Derneği, geçen yıl Türkiye'deki avukatlara bu yıl da Pakistanlı avukatlara ithaf edilen Tehlikedeki avukatlar Günü nedeniyle İstanbul, Adana, Diyarbakır, Antalya ve Ankara'da 'dayanışma eylemi' ve basın açıklaması yaptı. Ankara Adliyesi önünde yapılan eyleme polisin müdahale etmesi sonucu avukatlar ve polis arasında arbede yaşandı.

Avukat, eylemlerini yaptıkları basın açıklamasının ardından sonlandırdı.