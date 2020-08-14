Tedirgin eden toplu martı ölümlerinin sebebi belli oldu

Van Gölü üzerinde yer alan ve dev martı yuvası olarak bilinen Adır Adası'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu martı ölümleri yaşandı. Ancak bölge halkı, bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle martı ölümlerinden daha fazla endişelenmeye başladı. Toplu martı ölümleri nedeniyle merkez Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi'ne giden Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, burada incelemede bularak martı ölümlerinin gerçek nedenini tespit etti.

Aslan, Van Gölü'nün Adır Adası'nda tedirgin eden genç martı ölümlerinin açlığa bağlı stres nedeniyle olduğunu açıklayarak, ölümlerin nedenlerine ilişkin ayrıntıları anlattı.