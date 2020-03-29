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Tedbirlere rağmen fazla yolcu taşıyan otobüs şoförünün sertifikası iptal edildi

29 Mart 2020 14:13

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de yayılan yeni tip Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek amacıyla birçok tedbir alındı. İçişleri Bakanlığı ise valiliklere gönderdiği ek genelgede, yolcu otobüslerinin kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edeceğini belirtti. Tedbirlere rağmen tıka basa yolcu taşıyan bir otobüste çekilen görüntülerden sonra otobüs şoförüne sosyal medyada tepki yağdı. Ardından ise şoförün sertifikası iptal edildi.

İstanbul’da Gültepe-Kabataş seferini yapan 62 hat numaralı otobüs, iddiaya göre sabah 06.15 hareket saatine rağmen daha fazla yolcu taşımak için daha geç hareket etti. Bir yolcu tarafından Levent metro durağından bir durak önce çekilen görüntülerde, onlarca yolcunun tıka basa olduğu otobüste Koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafenin korunmadığı görülüyor.

ŞOFÖRÜN DE MASKESİ ELDİVENİ YOKTU 

Bir otelde güvenlik görevlisi olduğunu, sabah işe gitmek üzere otobüse bindiğinde bu görüntüleri çektiğini söyleyen yolcu, otobüse bindiği Harmantepe durağından Levent’e kadar bu şekilde gittiklerini belirtti. Görüntüleri çeken yolcu, “Harmantepe’den Levent’e kadar bu şekilde geldik. Normalde 6.15’te gelmeliyken, 6.30’da geldi. Nereden baksanız bir haftadan beri bu şekilde. Şoförün de kendisini koruması için maskesi, eldiveni yoktu” ifadelerini kullandı.

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