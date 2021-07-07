TBMM Komisyonu'nda “hayvanlarla cinsel ilişki" ibaresine tepki: “Ne demek cinsel ilişki, hayvanların rızası mı var?"

“Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” üzerindeki görüşmeler; TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda başladı. Teklifteki, “hayvanlarla cinsel ilişkide bulunma” ibaresi tartışma yarattı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Bunlar zihinsel değişikliğin olmadığını ortaya koyuyor” derken, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, “Ne demek cinsel ilişki? Hayvanların rızası mı var? ‘Tecavüz’ denilmesi gerekir” dedi.

AKP tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı’na 117 milletvekillinin imzasıyla sunulan “Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmeleri, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda başladı.

Komisyon Başkanı AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç; Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelenin Önlenmesi için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun 2019 yılında hazırlanan ve Genel Kurul’da kabul edilen raporunu anımsattı.

Kılıç, “Bu rapordan yararlanıldı. Toplumsal duyarlılıklarının tamamını karşılayacak mı? Bizce büyük kısmının karşılayacak. Sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun genel kanaatini yansıtacak bir kanun teklifi ile karşınızda olacağız. 2013-2014’te Çevre Komisyonu’nda görüşülmüş olmasına rağmen yoğunluk nedeniyle kadük kalmış ama bugün görüşmelerine başlayacağımız bu kanunun beklentileri karşılamasını umuyorum” dedi ve görüşmeleri başlattı.

Teklif sahibi AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, teklif hakkında yaptığı bilgilendirme yaptı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TBB olarak teklife destek verdiklerini söyledi.