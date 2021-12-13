TBMM'de Kürtçe ve Almanca tartışması: "Almanya'da talep ettiğiniz anadilde eğitimden Türkiye'de neden rahatsız oluyorsunuz"

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında Almanca ve Kürtçe konuşma tartışması yaşandı.

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca’nın, kürsüde Türkçe yaptığı konuşmanın ardından aynı metni Almanca ve Kürtçe olarak okumaya başlaması MHP'lilerin tepkisine yol açtı. Tartışma TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın, Almanca da olsa Kürtçe de olsa Türkçe dışında başka bir metin okunamayacağı uyarısı ile sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretlerinde Almanya'daki Türkler için anadilde eğitim talep ettiğini hatırlatan HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, "Almanya'da talep ettiğiniz anadilde eğitimden Türkiye'de neden rahatsız oluyorsunuz. İnsanların anadilinde eğitim almasının size ne zararı var" dedi.

Uca, “Türkiye çok dilli bir ülke olmasına rağmen Türkiye'deki halklar ana dilde eğitim göremiyor. Türkiye'deki tüm halkları bu haktan mahrum eden Hükûmetin Kürtçeye yönelik baskıları ise ana dilde eğitimin çok ötesindedir. Okullarda Kürtçenin seçmeli ders olmasıyla, Kürtçe radyo, televizyon açmayla övünüyorsunuz ancak Kürtçe eğitim veren kurumları kapatıyorsunuz, Kürt dili eğitimi veren akademisyenleri tutukluyorsunuz. Genel Kurulda da Kürtçeye tahammül edemediğiniz için mikrofonları kapatıyorsunuz. Kültür sanat etkinliklerini yasaklıyorsunuz” diye konuştu.

Uca, aynı konuşmayı Almanca ve Kürtçe olarak da yapacağın belirterek Almanca konuşmaya başladı. Bunun üzerine Genel Kurul’da MHP ve HDP vekilleri arasında tartışma çıktı.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, "Sayın hatip belki bir cümle bir kelime olabilir ama bir metin başka bir dille Kürtçe de olsa Almanca da olsa İngilizce de olsa başka bir dille okuyamazsınız. Bizim resmi dilimiz Türkçe, bitirelim lütfen" diye uyardı.

Bu sırada HDP’li Feleknas Uca, 20 saniye kadar bu kez Kürtçe konuştu. Uca, şunları söyledi:

“Evet değerli halkımız. Sizler de görüyorsunuz. Bu Meclis’te de Kürt dili karşısında tahammülsüzlük vardır. Bunu herkes iyi bilsin bu sizin korkunuzdur siz gideceksiniz. HDP geliyor. HDP özgürlüğü, birliği ve başarıyı bu ülkeye getirecektir. Siz hepiniz gidiyorsunuz biz geliyoruz.”