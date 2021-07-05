T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tayland'da kimya fabrikasında patlama

05 Temmuz 2021 16:47

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 20’den fazla kişi yaralandı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’un banliyölerindeki Suwannaphumi Uluslararası Havalimanı’na birkaç kilometre uzaklıkta bulunan plastik sünger üreten kimya fabrikasında önce şiddetli bir patlama, ardından da yangın çıktı. Olayda fabrika çalışanı ve çevredeki evlerin sakinleri dahil 20’den fazla kişi yaralandı. Patlama nedeniyle fabrikanın yakınlarında bulunan 10 fabrika ve konutta maddi hasar meydana geldi. Patlama nedeniyle evlerin kapı ve pencereleri parçalanırken, büyük yıkım yaşandı. Yerel yönetim, bölgeden tahliye emri verdi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, fabrikanın tesis deposunda bulunan yaklaşık 20 ton kimyasal maddenin yangının neden olabileceği iddia ediliyor.

taylandkimya fabrikasıpatlamafabrika

Diğer Videolar

Tamir için getirilen koltuktan altın çıktı

Doğum sancısı tutan köpek acile gitti

Yoğun bakım sorumlu hekimi Dr. Aydın Halefoğlu uyardı: Bu yaş grubunda böyle ciddi bir tabloyla ilk defa karşılaşıyoruz

İzmir Tabip Odası üyesi Dr. Ergün Demir: Test zorunluluğu, PCR test borsasının oluşmasına yol açacaktır

Turistlere taksimetre açmayan şoföre ceza, taksisi de trafikten men edildi

Eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24