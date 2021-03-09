Soruyu beğenmeyen Tayland Başbakanı Chan-o-cha muhabirlere böyle dezenfektan sıktı

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-o-cha, haftalık düzenlenen basın toplantısında kendisine sorulan soruyu beğenmeyince salondan ayrılmadan önce muhabirlere dezenfektan sıktı.

Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden kişilere en katı cezanın uygulandığı ülkelerin başında gelen Tayland'da ilginç bir olay yaşandı. 3 bakanının geçen ay mahkeme tarafından 2013 ila 2014 yılları arasındaki protesto faaliyetlerinden ötürü isyan nedeniyle suçlu bulunmalarının ardından Chan-o-cha'ya yeni bakanların ne zaman seçileceği soruldu.

Soruyu beğenmeyenChan-o-cha, haftalık düzenlenen ön sıradaki gazetecilere aniden dezenkeftan sıktı.

Gazeteciler bir anda üzerlerine dezenfektan sıkılması üzerine şaşkınlık yaşadı.