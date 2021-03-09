T24 LogoT24 Logo
Haberler

Soruyu beğenmeyen Tayland Başbakanı Chan-o-cha muhabirlere böyle dezenfektan sıktı

09 Mart 2021 16:26

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-o-cha, haftalık düzenlenen basın toplantısında kendisine sorulan soruyu beğenmeyince salondan ayrılmadan önce muhabirlere dezenfektan sıktı. 

Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden kişilere en katı cezanın uygulandığı ülkelerin başında gelen Tayland'da ilginç bir olay yaşandı.  3 bakanının geçen ay mahkeme tarafından 2013 ila 2014 yılları arasındaki protesto faaliyetlerinden ötürü isyan nedeniyle suçlu bulunmalarının ardından Chan-o-cha'ya yeni bakanların ne zaman seçileceği soruldu.

Soruyu beğenmeyenChan-o-cha, haftalık düzenlenen ön sıradaki gazetecilere aniden dezenkeftan sıktı.

Gazeteciler bir anda üzerlerine dezenfektan sıkılması üzerine şaşkınlık yaşadı. 

Prayuth Chan-o-chaTayland Başbakanıbasın toplantısımuhabirlere dezenfektan sıktı

Diğer Videolar

Anthony Hopkins ve Salma Hayek'ten Oscar Ödülü'nü birlikte dans ederek kutladı

Bakan Varank: Virüs Türkiye'ye gelmeden çalışma başladı, global pandemi ilan edilmemişken toplantı yaptık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İkizdere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Baba ocağına kıyıyorlar, engel ol"

"Açlık yok şükret" diyen vatandaşa tepki

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: İktidar, milletvekillerine "Bu sıralar halkın arasında çok dolaşmayın" dedi

Meral Danış Beştaş: Eldeki aşılar ÖSO'culara gönderiliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım'dan Nihat Hatipoğlu'na tepki: İlahi okumak da müziktir, o...

"Aşı konusunda 'dünyanın eczanesi' olan Hindistan hastalanırsa, dünya hastalanır"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Bütün kalbimle diyorum ki, sayın Cumhurbaşkanı doğru yoldasınız,...

Can Ataklı'dan Kılıçdaroğlu'na: Neden İBB’de görev yapacak tek bir CHP’li...

İlaç firmaları bakanlıkla görüşüyor; özel sektöre izin çıkarsa "ücreti karşılığında"...

Anket: Halkın yarısından fazlası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamıyor...

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım'dan Nihat Hatipoğlu'na tepki: İlahi okumak da müziktir, o...

"Aşı konusunda 'dünyanın eczanesi' olan Hindistan hastalanırsa, dünya hastalanır"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24