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Taylan Yıldız'dan "Bir tane proje getirdiniz de, biz hayır dedik mi" diyen Tevfik Göksu'ya: Metroda internet 6 aydır sizin komisyonunuzda onay bekliyor

26 Nisan 2021 10:22

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Taylan Yıldız, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun "Bir tane proje getirdiniz de, biz hayır dedik mi" sözlerine "Metroda internet 6 aydır sizin komisyonunuzda onay bekliyor" yanıtını verdi. 

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, katıldığı bir televizyon programında "Bugüne kadar Büyükşehir Belediye Meclisi'ne bir tane proje getirdiniz de biz hayır dedik mi"  ifadelerini kullandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız, "Metroda internet 6 aydır sizin komisyonunuzda onay bekliyor. İstanbulluları mağdur etmeyi bırakın artık. İnternet bir insan hakkıdır!" diyerek Göksu'ya yanıt verdi. 

 

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