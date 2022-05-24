Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman: 30. Ağır Ceza hakimi, geçici görevle 13. Ağır Ceza’ya gitti ve reddedilen kendi talebini kabul etti

Gezi Davası'nda kapsamında tutuklanan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, "30.Ağır Ceza, Gezi ile Çarşı davasının birleştirilmesini istedi. 13.Ağır Ceza reddetti. Bunun üzerine 30.Ağır Ceza hakimi, geçici görevle 13.Ağır Ceza’ya gitti. Kendi talebini kabul etti" dedi.

Gezi Parkı Davası kapsamında hakkında mahkumiyet kararı verilen İBB Şehir Plancısı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman Fox TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Son tutuklamaları ve dava sürecinde yaşananları anlatan Kahraman, "En son tutuklamada Çarşı davası ile birleştirdiler. Gezi davasının görüldüğü 30.Ağır Ceza Mahkemesi, Çarşı davası ile birleştirilmesini talep etti. Ama 13. Ağır Ceza Mahkemesi bunu reddetti. Bunun üzerine 30. Ağır Ceza hakimi, geçici görevle 13. Ağır Ceza’ya ve kendi talebini kabul etti." ifadelerini kullandı.