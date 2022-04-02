Tavuklarını yediğini iddia ettiği hamile köpeği öldürdü, traktörle sürükledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Rauf Halil B., tavuklarını yediğini iddia ettiği hamile köpeği av tüfeği öldürdü. Rauf Halil B.’nin ölü köpeği iple traktörün arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün İnegöl ilçesinin kırsal Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Rauf Halil B., evinin bahçesindeki tavukları yediğini öne sürdüğü gebe sokak köpeğine av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Rauf Halil B., ardından ölü köpeği iple traktörün arkasına bağladı, sürükleyerek araziye götürüp attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Rauf Halil B., köpeği, tavuklarını yediği için öldürdüğünü söyledi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şüpheli hakkında suç duyurusu

İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA), Rauf Halil B., hakkında suç duyurusunda bulundu. İnegöl Adalet Sarayı önünde açıklama yapan dernek başkanı Nilay Parlar şunları söyledi:

"İnegöl’de yine bir üzücü olay yaşandı. Maalesef sabah hamile bir köpeğin öldürülüp traktör arkasına sürüklendiği haberini gördük. Bu şüphelinin en ağır cezayı ala bilmesi için dernek olarak elimizden geleni yapacağız. Bursa Barosu’na konuyu ilettik.

Bursa’dan gerekli müdahaleyi yapacaklar. Son dönemde özellikle bazı ünlüler, gündeme gelip, dikkat çekmek amacıyla sokak hayvanlarının toplatılmasını istiyorlar. Bazı basın yayın organlarında sanki sahipli köpek saldırıları sanki sokak hayvanları tarafından yapılıyormuş gibi lanse ediliyor. Bu şekilde yanlış yönlendiriliyor. Sokak hayvanları sahipsiz değildir, biz onların sahipleriyiz. Onlar için elimizden geleni yapacağız. (DHA)