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Tatil için Türkiye'de bulunan Avustralyalı çiftin yanlarında getirdikleri kedilerden biri kayboldu, biri tüfekle vuruldu

14 Nisan 2020 13:11

Avustralya’dan tatil için Antalya’ya gelerek ev kiralayan hayvansever kadının beraberinde getirdiği kedisi, kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından havalı silahla vuruldu. Kanlar içinde evine dönen hayvanı gözyaşları içinde veterinere götüren Svetlana Salatcaia, geçen ay da bir kedisinin kaybolduğunu ve  öldürülmüş olabileceğini söyledi. 

Kemer ilçesine bağlı Kiriş Mahallesi’nde ev kiralayan Svetlana Salatcaia'nın kedisi Salty, öğleye doğru kanlar içinde eve döndü. Kedisini görür görmez gözyaşları içinde Kemer Veteriner Kliniğine götüren Salatcaia, Veteriner Hekim Olgun Aslan’ın müdahalesi sırasında da yardımcı oldu.

Yaralı kediyi muayene eden Olgun Aslan’ın Salty’nin başında bir havalı silah saçması bulması üzerine polise haber verildi. Kliniğe gelen polis ekibi, Svetlana Salatcaia’ya davacı olup olmadığını sordu. Kadın davacı olduğunu söyleyince tedavi sonrasında karakola gelerek ifade vermesi sağlandı.


Eşiyle birlikte sık sık Kemer’e geldiklerini belirten Svetlana Salatcaia, "Hayvansever insanların yaşadığı bir yer olarak biliyoruz Kemer’i. Bizim 3 kedimiz vardı. Herkes bana Türkiye’nin hayvanlar için mükemmel bir ülke olduğunu söylemişti. Gerçekten de burada çok hayvansever var. Dünyada hayvanlara bu kadar bağlı bir ülke daha görmedim. Böyle bir yerde bu nasıl oldu anlayamıyorum. Bir diğer kedimiz olan Roza da geçen ay evden çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Belki aynı kişi onu da öldürmüştür” diye konuştu.

Veteriner Hekim Olgun Aslan da yabancıların bahçeli evleri tutarak evcil hayvanlarıyla birlikte yaşamak için bölgeyi tercih ettiklerini belirterek, “Kedinin operasyonu kolay oldu ancak sahipleri için olayın travması büyük oldu. Artık burada oturmaktan da yaşamaktan da korkar oldular, kedilerini de artık dışarıya bırakmayacaklar” diye konuştu.

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